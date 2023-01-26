Резніков опублікував фото української САУ "Богдана" калібру 155 мм, одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував знімок самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм українського виробництва і заявив, що танки західного виробництва на фронті підтримуватиме українська артилерія.

"На фото – українська САУ "Богдана" калібру 155 мм. Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова – артилерія", - написав міністр у фейсбуці в четвер.

Він наголосив, що Україна має бути максимально незалежною в усіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо.

"Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції. Саме тому Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників", - додав Резніков.

Також він повідомив, що незабаром "будуть представлено перші результати нашого руху щодо БПЛА".