США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

США оголосили про запровадження візових обмежень проти кількох сотень військовослужбовців армії РФ, причетних до агресії проти України.

"Департамент оголошує про кроки щодо запровадження візових обмежень щодо 531 військовослужбовця російської армії за дії, які загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України", - зазначається у повідомленні Державного департаменту США.

Імена військовослужбовців, щодо яких будуть застосовані обмеження, не оголошуються.