Події

12:25 26.01.2023

На Одещині збито три російські ракети "Калібр", постраждалих немає – голова ОВА

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На Одещині збито три російські ракети "Калібр", постраждалих немає – голова ОВА

Підрозділи протиповітряної оборони збили у четвер уранці три російські ракети "Калібр" над Одеською областю, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр"! На щастя, внаслідок удару постраждалих серед цивільних в області немає", - написав Марченко в телеграмі.

Він заявив, що дав доручення начальникам районних військових адміністрацій "особисто вийти з комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що агресор сьогодні атакував Україну, попередньо, крилатими ракетами Х-101, їх було близько 30. Точніша інформація буде пізніше.

 

Теги: #ракети #одеська_область #збиття

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