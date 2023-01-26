Унаслідок ворожих ракетних обстрілів у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, двоє постраждали - прокуратура

Унаслідок ракетного обстрілу ворога в четвер у Голосіївському районі Києва загинула одна людина, двоє постраждали, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 26 січня 2023 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єктів інфраструктури міста Києва. За попередніми даними, у Голосіївському районі столиці внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє постраждали", - йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією прокуратури, інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють працівники ДСНС та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.