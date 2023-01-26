Події

09:16 26.01.2023

У судно під турецьким прапором у порту Херсону влучила російська ракета, виникла пожежа - ЗМІ

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Унаслідок ракетного обстрілу російськими військами порту Херсону було вражено турецьке суховантажне судно "Тузла", що призвело до пожежі, повідомляє агентство Reuters.

За повідомленням морської охоронної компанії Ambrey, у вівторок ракета влучила у місток судна "Тузла", що призвело до пожежі.

Судно, яке застрягло в порту з лютого 2022 року, належало компанії Cayeli Shipping. Екіпажу на судні не було, тож ніхто не постраждав.

Теги: #херсон #судно #ракета #туреччина

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