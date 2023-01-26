У судно під турецьким прапором у порту Херсону влучила російська ракета, виникла пожежа - ЗМІ

Унаслідок ракетного обстрілу російськими військами порту Херсону було вражено турецьке суховантажне судно "Тузла", що призвело до пожежі, повідомляє агентство Reuters.

За повідомленням морської охоронної компанії Ambrey, у вівторок ракета влучила у місток судна "Тузла", що призвело до пожежі.

Судно, яке застрягло в порту з лютого 2022 року, належало компанії Cayeli Shipping. Екіпажу на судні не було, тож ніхто не постраждав.