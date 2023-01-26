У Дніпрі розпочав роботу антикризовий хаб для людей, які постраждали від війни

У Дніпрі почав працювати Антикризовий хаб для людей, які постраждали від війни: там допомагатимуть з евакуацією з небезпечних районів Донбасу та надаватимуть різні послуги для переселенців, повідомляється в пресрелізі ПРООН, поширеному в середу.

Згідно з пресрелізом, роботу хаба організували БФ "Слов'янське серце" та ГО "МАРТИН-клуб" на кошти грантової допомоги за Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).

"Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні надала грантову підтримку понад 50 громадським організаціям, зокрема й тим, хто був змушений переміститися із зони активних бойових дій у безпечніші куточки України для продовження своєї діяльності", - йдеться у пресрелізі.

Так, Благодійний фонд "Слов'янське серце" зі Святогірська в Донецькій області та громадська організація "МАРТІН-клуб" отримали спільний грант на відкриття Антикризового транзитного хабу "Затишок" для внутрішньо переміщених осіб у Дніпрі, наданий Програмою розвитку ООН та Фондом ООН у галузі народонаселення. (UNFPA), який також долучився до підтримки проєкту, уточнюється в повідомленні.

У хабі допомагатимуть евакуювати із небезпечних районів Донецької області, надаватимуть широкий спектр правових, соціальних та психологічних послуг для переселенців, а також сприятимуть пошуку постійного місця проживання та подальшого працевлаштування в нових громадах.

Заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс наголосив, що Програма розвитку ООН посилюватиме підтримку громадських організацій, які прагнуть допомогти українцям та українкам під час війни. "Цей хаб – це справді смілива ініціатива, яку ми раді підтримати та розвивати, – сказав він. – Вона демонструє потужний потенціал українського громадянського суспільства, яке своїми титанічними зусиллями вже зараз закладає міцний фундамент для майбутнього повоєнного відновлення України".

До реалізації грантового проєкту також приєдналися Управління у справах сім'ї та молоді Донецької облдержадміністрації та приватний бізнес. Грантовий проєкт запроваджуватиметься за фінансової підтримки Уряду Данії, наданої в рамках Програми ООН з відновлення та розвитку світу.