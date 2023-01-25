Побажання у нас з вами одне – перемога. Зеленський подякував за вітання з днем народження

Президент України Володимир Зеленський подякував за вітання з днем народження.

“Хочу подякувати за дуже зворушливі слова підтримки та вітання, які почув і побачив від багатьох дуже різних людей. Від військових. Від лідерів і звичайних людей. Від усіх українців та іноземців. Від колег тепер та колег раніше. Дякую вам усім!” – сказав він у відеозверненні в середу.

“І побажання в нас із вами одне насправді – спільне побажання: перемога. Робимо все заради перемоги України. І вона буде. Я знаю”, - сказав він.

25 січня Зеленському виповнилося 45 років.