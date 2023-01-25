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21:15 25.01.2023

Норвегія готова доправити танки в Україну слідом за західними партнерами

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Норвегія готова доправити танки в Україну слідом за західними партнерами

Міністр оборони Норвегії Б'єрн Арільд Грам оголосив про намір Осло направити в Україну танки німецького виробництва, повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK.

"Норвегія направить німецькі танки в Україну в рамках рішення західних країн щодо постачання озброєння", - наводить NRK слова міністра.

Глава Міноборони не уточнив, про яку кількість танків йдеться.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про рішення направити Україні 31 танк M1 Abrams.

Також стало відомо, що влада ФРН схвалила рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. При цьому німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.

 

 

Теги: #танки #норвегія

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