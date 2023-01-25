Венеціанська комісія відмовилася від участі у відборі суддів КС до виконання двох рекомендацій щодо закону про його реформу

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) не висуватиме своїх кандидатів у члени Дорадчої групи експертів до виконання двох рекомендацій до схваленого 13 грудня 2022 року закону про реформу Конституційного суду України (КС), йдеться у відповіді голови Венеціанської комісії Клер Базі-Малорі (Claire Bazy Malaurie) на ім'я речника Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Доповідачі завершили свій аналіз, який додається до цього листа; вони дійшли висновку, що, хоча більшість ключових рекомендацій, що містяться у підсумку від грудня 2022 року, було дотримано, дві основні рекомендації – повноважень Дорадчої групи експертів та її складу – не були виконані в ухваленому законі. Сьогодні бюро Венеціанської комісії вирішило, що у світлі цього висновку попередні умови для висування Венеціанською комісією кандидатів у члени Дорадчої групи експертів не виконані. Як наслідок, на даному етапі я не можу виконати відповідний запит, який я отримала 29 грудня 2022 року", - йдеться у листі від 25 січня, опублікованому на сайті Венеціанської комісії.

При цьому вона запропонувала голові українського парламенту допомогу у підготовці відповідних законодавчих змін. "Я вважаю, що можна привести закон у відповідність із цими двома невиконаними рекомендаціями, і хотіла б запевнити Вас, що Венеціанська комісія готова надати допомогу у підготовці відповідних законодавчих поправок, якщо Ви того забажаєте, у короткий термін, оскільки ми усвідомлюємо невідкладність справи", - наголосила Базі-Малорі.

Вона зазначила, що Венеціанська комісія надає великого значення наданню КС надійних гарантій незалежності і тому "погодилася не лише надати свій експертний висновок щодо цього механізму, а й свою виключну безпосередню участь у складі Дорадчої групи експертів". "Така пряма участь, у свою чергу, пояснює, чому Венеціанську комісію необхідно переконати в тому, що особливості цього механізму можуть дозволити їй досягти своєї мети щодо надання найбільш незалежних та найкращих кандидатів у судді за дотримання інституційного балансу, а також суверенітету України в рамках його Конституції. Таким чином, участь Венеціанської комісії у Дорадчій групі експертів зумовлена відповідністю складу та функціонування Дорадчої групи експертів рекомендаціям Венеціанської комісії", - пояснила голова комісії.

Базі-Малорі подякувала Стефанчуку за розуміння і заявила, що розраховує на "продовження нашої відмінної співпраці".

Як повідомлялося, законопроєкт №7662 про КС було ухвалено Верховною Радою 13 грудня 245 голосами, а 20 грудня його підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно із законопроєктом, до проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду судді КС залучається новий спеціальний орган – Дорадча група із шести експертів: представників президента України, Верховної Ради, з'їзду суддів, Венеціанської комісії, міжнародних та іноземних організацій, які надають допомогу Україні у сфері верховенства права чи протидії корупції. Ця група оцінює моральні якості та рівень компетентності кандидатів на посаду судді КС у сфері права та має рекомендувати на одну вакантну посаду не менше трьох осіб. Особи, які не отримали рекомендації Дорадчої групи, припиняють участь у конкурсі. Вимоги до членів Дорадчої групи ідентичні до вимог судді КС.

З кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку та рекомендовані дорадчою групою, проводять співбесіди конкурсна комісія, профільний комітет Верховної Ради, Рада суддів України. За результатами співбесід приймається рішення щодо кожного кандидата.

Президент, Верховна Рада та з'їзд суддів України призначають на посаду судді КС осіб, рекомендованих Дорадчою групою та згідно яких схвалено рішення за результатами співбесід конкурсною комісією, комітетом, Радою суддів.

Венеціанська комісія оприлюднила оновлені висновки щодо законопроєкту, в яких порекомендувала внести низку змін до законопроєкту: збільшити кількість членів Дорадчої групи до семи осіб та зробити рішення групи обов'язковими для виконання.

17 січня Стефанчук повідомив, що ухвалений закон про вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС унеможливлює включення до його складу недоброчесних суддів. "Цей законопроєкт ми надіслали Венеціанській комісії, перш ніж приймати його. Ми отримали відповідний висновок, з урахуванням якого і проголосували. І вже після цього прийшов новий висновок Венеціанської комісії, який стосується питання залучення сьомого члена Дорадчої групи експертів", – розповів спікер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Венеціанська комісія вважала, що це вирішить проблему, коли у разі патової ситуації (якщо буде три голоси "за" і стільки ж – "проти") стане неможливим визначитися із претендентом на посаду судді Конституційного суду. Але ми це передбачили у законопроєкті: чітко прописали, що у такому разі претендент не проходить", – пояснив Стефанчук, наголосивши, що Верховна Рада передбачила це у відповідному законопроєкті згідно з пропозиціями, висловленими Венеціанською комісією ще у першому її висновку.