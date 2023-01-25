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14:07 25.01.2023

Папа Римський уперше зустрівся із представниками українських церков

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Папа Римський уперше зустрівся із представниками українських церков

Папа Римський Франциск у середу, 25 січня, зустрівся з делегацією Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (ВСЦіРО), які прибули з візитом до Ватикану, повідомляє Vatican News.

"Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато означає. Це схоже на дітей у сім'ї, де один там, інший – ще десь, але коли мама хвора, всі збираються разом", - сказав Папа Римський під час зустрічі.

Водночас він зазначив, що не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, а про "маму Україну", заради якої всі гуртуються разом.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній, у свою чергу, повідомив, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву про Україну та боротьбу за правду.

"Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати - Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду", - написав Епіфаній у твіттері.

Теги: #церкви #україна #папа_римський

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