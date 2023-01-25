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12:50 25.01.2023

Фінляндія готова брати участь у пакетному рішенні про постачання танків "Леопард 2" до України - глава МЗС

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Фінляндія готова брати участь у пакетному рішенні про постачання танків "Леопард 2" до України - глава МЗС

Фінляндія готова взяти участь тією чи іншою мірою у пакетному рішенні про постачання танків "Леопард 2" до України, заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на пресконференції в Ризі в середу, повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat.

Відповідаючи на запитання щодо участі у постачанні танків "Леопард 2" до України, він сказав: "У нас також є "Леопарди" у Фінляндії, і ми вважаємо, що якщо буде спільний пакет – тепер, сподіваюся, Німеччина стане частиною цього пакета – ми готові брати участь так чи інакше".

Він зазначив, що, наприклад, відправлення "Леопардів" означатиме необхідність навчання танкістів.

За словами Хаавісто, "Фінляндія розгляне найкращий спосіб участі, коли пакетне рішення буде готове".

Раніше в середу газета "Паїс" написала, що Іспанія буде готова долучитися до програми постачання танків Leopard 2 до України, якщо Німеччина не перешкоджатиме цьому.

Німецька газета Der Spiegel повідомила у вівторок, що канцлер країни Олаф Шольц схвалив відправку бойових танків Leopard 2 до України, а також надає іншим країнам дозвіл на постачання "Леопардів".

Теги: #фінляндія #хаавісто

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