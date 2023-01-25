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12:49 25.01.2023

Німеччина надасть Україні 14 Leopard 2 А6 із запасів бундесверу, надасть іншим країнам дозвіл на передачу танків Україні

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Німеччина надасть Україні 14 Leopard 2 А6 із запасів бундесверу, надасть іншим країнам дозвіл на передачу танків Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив у середу про рішення німецького федерального уряду передати Україні 14 бойових танків Leopard 2 А6 із запасів бундесверу, повідомляє пресслужба уряду ФРН.

"Це рішення відповідає нашій добре відомій лінії, спрямованій на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісній координації та узгоджено на міжнародному рівні", - зазначив Шольц.

Уточнюється, що тепер необхідно зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України.

"На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 із запасів бундесверу. Інші європейські партнери у свою чергу передадуть танки Leopard 2. Підготовка українських екіпажів має швидко розпочатися в Німеччині. На додачу до навчання пакет також включатиме логістику, боєприпаси і технічне обслуговування систем", - наголошується в повідомленні.

У ньому зазначено, що Німеччина надасть країнам-партнерам, які хочуть швидко поставити Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів, відповідні дозволи на їх передачу.

Теги: #танки #німеччина #leopard_2

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