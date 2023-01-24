Інформацію про можливу відставку глава Міненерго пов'язує з російським впливом

Міністр енергетики Герман Галущенко пов'язує інформацію у ЗМІ про можливу відставку з російським впливом, зокрема через активізацію співпраці України в атомній енергетиці з американською компанією Westinghouse та заперечує проблеми у відносинах із західними партнерами.

"Це вже не вперше, коли ми робимо певні кроки з нашими західними партнерами, насамперед із США, і після цього з'являються чутки про мою відставку чи щось подібне", – сказав Галущенко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

"Минулої п'ятниці ми досягли прогресу, ухвалили рішення, що назавжди покінчили зі співпрацею з російськими технологіями в українській атомній енергетиці і розпочинаємо роботу над технічною документацією з будівництва двох атомних енергоблоків за технологією Westinghouse, і того ж дня мене почали "звільняти", – наголосив міністр.

За його словами, зацікавленість у таких інформаційних вкиданнях слід шукати в Росії.

При цьому він додав, що щойно відбулася його разом із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем зустріч з міністрами енергетики Європи та США, у якій також брала участь Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. Під час цієї зустрічі було обговорено питання допомоги з постачанням енергетичного обладнання Україні.

За словами міністра, така зустріч – це ще один доказ того, що немає підстав говорити про будь-які проблеми із західними партнерами у налагодженні тісної співпраці з міністерством. Водночас, на його думку, "є певні сили, які розганяють такі чутки".

Раніше низка ЗМІ повідомляла про можливу відставку міністра енергетики, пов'язуючи це із незадоволенням західних партнерів роботою міністерства.

Як повідомлялося, 20 січня уряд України ухвалив рішення про початок підготовки до будівництва двох атомних енергоблоків за технологією Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС.