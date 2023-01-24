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18:19 24.01.2023

ФРН може вже в середу дозволити Польщі передавати танки німецького виробництва Україні - ЗМІ

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ФРН може вже в середу дозволити Польщі передавати танки німецького виробництва Україні - ЗМІ

Влада ФРН, можливо, вже в середу надасть дозвіл Варшаві на передачу танків типу Leopard Україні, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

"Люди, ознайомлені з цим питанням... заявили, що Німеччина, як очікується, у середу надасть Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну", - передає агентство.

Влада Польщі у вівторок запитала у ФРН дозволу на постачання танків Leopard 2 в Україну: без такого дозволу Варшава не має права передавати виготовлені у ФРН Leopard 2 третій стороні. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок раніше сказала, що якщо такий запит від Польщі надійде, то Берлін не чинитиме перешкод.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус тим часом заявляв, що союзники ФРН, які мають німецькі танки Leopard 2, уже зараз можуть починати навчати українських військовослужбовців користуватися ними, навіть якщо Берлін ще не схвалив їх постачання в Україну.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Перебуває також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

 

Теги: #танки #польща #німеччина

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