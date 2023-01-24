Події

14:19 24.01.2023

Шмигаль очікує, що перше засідання керівного секретаріату "фінансового Рамштайну" відбудеться цього тижня

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Шмигаль очікує, що перше засідання керівного секретаріату "фінансового Рамштайну" відбудеться цього тижня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перше засідання керівного секретаріату мультидонорської координаційної платформи відбудеться цього тижня.

"Важливо, щоб проєкти фінансової допомоги були чітко скоординовані. Тому держави "Великої сімки" створили мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий Рамштайн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, ініціатива діятиме у трьох основних напрямах: короткострокова та довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектора.

"Очікуємо, що перше засідання керівного секретаріату платформи відбудеться цього тижня. У форматі "фінансового Рамштайну" співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації", - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, обидва формати - і "енергетичний", і "фінансовий Рамштайни" - стосуються забезпечення додаткової стійкості держави та виконання двох головних завдань, які стоять перед урядом.

Зокрема, повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо щодо проєктів відновлення, а також успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності енергосистеми.

Теги: #рамштайн #шмигаль

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