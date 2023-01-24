Найближчими днями в Україні утримаються невеликі морози, без опадів, уночі та вранці тумани

У середу, 25 січня, в Україні без опадів, уночі та вранці в західних областях подекуди туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західній і південній частинах країни вночі 0-5° морозу, на решті територій 4-9°, на сході країни до 12° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

У Києві 25 січня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 25 січня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці +6,8°С у 2021 році, найнижчу вночі -25,6°С у 1892 році.

У четвер, 26 січня, в Україні без істотних опадів. На Лівобережжі вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у східних і північно-східних областях 8-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, у Криму 6-11° тепла.

У Києві 26 січня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.