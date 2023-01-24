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02:21 24.01.2023

Єрмак та Салліван обговорили посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України

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Єрмак та Салліван обговорили посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Ми продовжили розгляд питання про посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Єрмак поінформував Саллівана щодо поточної ситуації на Донбасі та завданнями, що стоять перед силами оборони України. Він наголосив на важливості забезпечення української армії озброєнням та технікою для ефективного реагування на дії РФ.

Також сторони окремо обговорили продовження тиску санкцій на державу-агресора.

"Я розповів про бажання України провести саміт щодо санкцій у лютому", - зазначив глава Офісу президента.

Також сторони обговорили "формулу миру" Зеленського, потім Єрмак висловив подяку президенту Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу США та всьому американському народу за підтримку України. 

Теги: #україна #захист #інфраструктура

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