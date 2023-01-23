Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

Шведська компанія Svenska Kraftnät отримала схвалення уряду країни на передачу Україні матеріалів для відновлення енергосистеми після обстрілу російських окупантів, повідомляє пресслужба шведського уряду.

"Компанія Svenska Kraftnät визначила матеріали, які вона могла б передати Україні і які будуть корисними для енергосистеми цієї країни. Тепер уряд вирішив, що матеріал може бути переданий", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у Швеції є кілька гравців в енергетичному секторі, які розглядають можливість передачі Україні матеріалів, які раніше викидалися під час заміни обладнання, але зараз можуть виявитися корисними для відновлення української енергосистеми.