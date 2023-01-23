ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок частково задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію українських активів основного бенефіціара та члена ради директорів російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану, Михайла Шелкова, відмовившись, зокрема, стягнути в дохід держави 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та низку інших компаній.

"Готуємо апеляцію. Але - як так?!", – прокоментувала це рішення суду голова Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих у фейсбуці.

Вона наголосила, що Мін'юст переконаний у тому, що російський мільярдер Шелков продовжує здійснювати контроль над Демурінським ГЗК.

За її словами, ВАКС не вважає достатніми такі докази, як продаж 75% корпоративних прав кіпрської компанії, що володіє ГЗК, за EUR3,75 тис. за кілька днів до початку повномасштабної війни, в умовах, коли до компанії-продавця та кіпрської компанії вже було застосовано санкції.

Крім того, як зазначила Богатих, частина менеджменту, яка працювала на Шелкова, продовжила працювати в кіпрській компанії та Демуринському ГЗК уже після нібито "продажу" 75%. Вона додала, що наявність боргу ГЗК через кіпрську компанію-власника перед "ВСМПО-Авісма" дає можливість Шелкову в разі неповернення цього боргу перевести стягнення на сам ГЗК.

У свою чергу ВАКС повідомив, що в дохід держави стягнуто, зокрема, квартиру 175,5 кв. м та стоянкове місце в Одесі; склад рулонів нержавіючої сталевої стрічки загальною площею 2411,3 кв. м у Нікополі; комплекс у Нікополі; колісний трактор; автомобіль Lexus та чотири автомобілі Mitsubishi Pajero Sport; кошти на банківських рахунках та 100% "ВСМПО Титан Україна".

"Головуючий суддя у цій справі виклав окрему думку, з якою можна ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 991/6606/22", - наголошується в релізі на сайті суду.

ВАКС уточнив, що апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів від дня оголошення рішення.

Шелков, який посідає 59-те місце в рейтингу російських олігархів "Форбс" зі статками близько $1,5 млрд, ще в 2021 році був внесений до українського санаційного списку, а в жовтні минулого року санкції були розширені й під них підпала кіпрська Limpieza Limited.

Мін'юст просив стягнути в дохід держави також засноване "Демурінським ГЗК" "Інвестагро" та ТОВ "Тай-Мінералс".

Виручка "Демурінського ГЗК" за дев'ять місяців 2021 року - 348,04 млн грн, "ВСМПО Титан Україна" - 324,65 млн грн, "Інвестагро" - 25,99 млн грн, а "Тай-Мінералс" за 2020 рік - 13,77 млн грн.

Як повідомлялося, ВАКС після зміни законодавства 1 вересня цього року повністю задовольнив позовні вимоги Мін'юсту та ухвалив перше в історії рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина - Володимира Євтушенкова, на якого указом президента України було накладено санкції.

У рамках оновленого у травні законодавства передбачалося, що ВАКС розглядатиме такі позови протягом 10 днів, проте у випадку Шелкова на це знадобився майже місяць, оскільки перше засідання відбулося 26 грудня.