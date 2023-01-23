Події

20:27 23.01.2023

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

3 хв читати
ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок частково задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію українських активів основного бенефіціара та члена ради директорів російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану, Михайла Шелкова, відмовившись, зокрема, стягнути в дохід держави 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та низку інших компаній.

"Готуємо апеляцію. Але - як так?!", – прокоментувала це рішення суду голова Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих у фейсбуці.

Вона наголосила, що Мін'юст переконаний у тому, що російський мільярдер Шелков продовжує здійснювати контроль над Демурінським ГЗК.

За її словами, ВАКС не вважає достатніми такі докази, як продаж 75% корпоративних прав кіпрської компанії, що володіє ГЗК, за EUR3,75 тис. за кілька днів до початку повномасштабної війни, в умовах, коли до компанії-продавця та кіпрської компанії вже було застосовано санкції.

Крім того, як зазначила Богатих, частина менеджменту, яка працювала на Шелкова, продовжила працювати в кіпрській компанії та Демуринському ГЗК уже після нібито "продажу" 75%. Вона додала, що наявність боргу ГЗК через кіпрську компанію-власника перед "ВСМПО-Авісма" дає можливість Шелкову в разі неповернення цього боргу перевести стягнення на сам ГЗК.

У свою чергу ВАКС повідомив, що в дохід держави стягнуто, зокрема, квартиру 175,5 кв. м та стоянкове місце в Одесі; склад рулонів нержавіючої сталевої стрічки загальною площею 2411,3 кв. м у Нікополі; комплекс у Нікополі; колісний трактор; автомобіль Lexus та чотири автомобілі Mitsubishi Pajero Sport; кошти на банківських рахунках та 100% "ВСМПО Титан Україна".

"Головуючий суддя у цій справі виклав окрему думку, з якою можна ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 991/6606/22", - наголошується в релізі на сайті суду.

ВАКС уточнив, що апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів від дня оголошення рішення.

Шелков, який посідає 59-те місце в рейтингу російських олігархів "Форбс" зі статками близько $1,5 млрд, ще в 2021 році був внесений до українського санаційного списку, а в жовтні минулого року санкції були розширені й під них підпала кіпрська Limpieza Limited.

Мін'юст просив стягнути в дохід держави також засноване "Демурінським ГЗК" "Інвестагро" та ТОВ "Тай-Мінералс".

Виручка "Демурінського ГЗК" за дев'ять місяців 2021 року - 348,04 млн грн, "ВСМПО Титан Україна" - 324,65 млн грн, "Інвестагро" - 25,99 млн грн, а "Тай-Мінералс" за 2020 рік - 13,77 млн грн.

Як повідомлялося, ВАКС після зміни законодавства 1 вересня цього року повністю задовольнив позовні вимоги Мін'юсту та ухвалив перше в історії рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина - Володимира Євтушенкова, на якого указом президента України було накладено санкції.

У рамках оновленого у травні законодавства передбачалося, що ВАКС розглядатиме такі позови протягом 10 днів, проте у випадку Шелкова на це знадобився майже місяць, оскільки перше засідання відбулося 26 грудня.

Теги: #апеляція #вакс #шелков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 19.01.2023
ВАКС оголосив перерву до 23 січня у розгляді клопотання про арешт з альтернативою застави ексглави "Нафтогазу" Коболєва

ВАКС оголосив перерву до 23 січня у розгляді клопотання про арешт з альтернативою застави ексглави "Нафтогазу" Коболєва

10:47 10.01.2023
Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски

Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски

20:12 04.01.2023
ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

19:08 26.12.2022
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу від ОПЗЖ, викритому на махінаціях із житлом

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу від ОПЗЖ, викритому на махінаціях із житлом

19:05 16.12.2022
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

12:42 15.12.2022
Суд стягнув у дохід держави активи Януковича на десятки мільйонів гривень

Суд стягнув у дохід держави активи Януковича на десятки мільйонів гривень

22:00 14.12.2022
ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

18:18 08.12.2022
Ексглава НБУ Шевченко подасть апеляцію на рішення ВАКС про його безстрокове тримання під вартою без права внесення застави

Ексглава НБУ Шевченко подасть апеляцію на рішення ВАКС про його безстрокове тримання під вартою без права внесення застави

12:29 08.12.2022
ВАКС заарештував із альтернативою застави екснардепа Грановського, який контролював чиновників Одеської міськради

ВАКС заарештував із альтернативою застави екснардепа Грановського, який контролював чиновників Одеської міськради

17:33 07.12.2022
ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

Сили оборони за добу завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів

ОСТАННЄ

Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів - Нобелівська лауреатка миру Матвійчук

Польща має намір відправити танки "Leopard 2" в Україну та зв'яжеться з Німеччиною з цього питання

"Укртеплокомуненерго" ініціює заборону на списання боргів за газ із підприємств ТКЕ за наявності заборгованості держави за різницею в тарифах

"Полтава"- та "Прикарпаттяобленерго" попередили про відсутність обмежень е/е на вівторок через вимірювання реальних обсягів споживання

ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Мамаю і не усунення його з посади

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА