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19:43 23.01.2023

Верховна Рада нагородила Столтенберга почесною грамотою

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Верховна Рада нагородила Столтенберга почесною грамотою

Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга нагороджено почесною грамотою Верховної Ради за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України та активну діяльність з надання їй дієвої допомоги в умовах російської збройної агресії.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, грамоту Столтенбергу вручив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко під час зустрічі з ним у Брюсселі.

"Для мене велика честь прийняти цю нагороду на знак визнання довгострокової підтримки України з боку НАТО, але справжнє визнання має дістатись вам", - сказав генеральний секретар НАТО.

Столтенберг зазначив, що НАТО підтримує Україну з моменту відновлення незалежності.

"Альянс активізувався більше, ніж будь-коли, коли Росія розпочала повномасштабну агресивну війну майже рік тому", - наголосив він.

Крім цього, Столтенберг привітав заяви членів Альянсу про досконаліше важке озброєння для України, оголошені під час зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 20 січня 2023 року.

Теги: #нато #вр

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