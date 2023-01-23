У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує держресурси для свого збагачення - посол США

У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення, США продовжуватимуть підтримувати зусилля України у проведенні реформ, наголосила посол США Бріджит Брінк.

"Учора президент Зеленський сказав, що сила суспільства та держави ґрунтується на правосудді, на справедливості. Він відзначив роль журналістів та правоохоронців, і сказав, що не може бути повернення до минулого. І США повністю підтримують це. У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для свого збагачення. Держресурси мають служити народові, про що наголошувала Олександра Матвійчук у своїх виступах", - сказала Брінк на вступному слові перед лекцією лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, яку проводить Київський безпековий форум.

Посол зазначила, що одна з причин, чому голос Матвійчук так сильно звучить, полягає в тому, що майбутнє не може будуватися без відповідальності, справедливості та підтримки прав людини.

Також Брінк висловила сподівання, що українське суспільство та уряд України мобілізуються після уроків минулого та втрат, яких їм довелося зазнати, зокрема, через війну.

"Ми в США продовжуватимемо допомагати Україні в реформах, щоб переконатися, що інституції працюють на користь багатьох, а не деяких. Щоб уникнути корумпованих інтересів і продовжувати будувати уряд, який докладатиме зусиль, щоб усі мали можливості для успіху. Це цінності, які ми поділяємо", - наголосила вона.

Посол додала, що цей процес нескінченний, оскільки демократія потребує постійних зусиль та невпинної рішучості.

Брінк також наголосила, що РФ не має права диктувати іншим країнам їхню політику, кордони чи майбутнє, а народ України не може бути розділений імперіалістичними амбіціями.

"США пишаються тим, що Україна є нашим другом та партнером. Ми підтримуватимемо Україну у досягненні справедливого миру та українців - у досягненні справедливого майбутнього. І потім ми допоможемо Україні та українцям побудувати справедливе майбутнє", - запевнила вона.