Кулеба: Не сумніваюся, що Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в питанні отримання Україною танків залишилося зробити "останні пів кроку", впевнений, що німецькі Leopard незабаром буде передано.

"У питаннях танків залишилося зробити останні пів кроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Вже отримуємо французькі легкі танки поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc. Не сумніваюся, що й Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону в понеділок.

Міністр зазначив, що надання Україні будь-якого виду озброєння було для Німеччини проблемним.

"Така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але, зрештою, ми завжди отримували необхідний результат, і цього разу також отримаємо”, - висловив упевненість Кулеба.