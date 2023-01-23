Близько 60 тисяч людей залишається у Херсоні - заступник голови облради

Близько 60 тисяч мирних мешканців продовжують залишатися на території Херсона, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Ми можемо говорити про 55-60 тисяч людей, якщо ми говоримо про Херсон. 320-330 тисяч [було] до початку війни (до 24 лютого 2022 року - ІФ-У)", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Водночас заступник голови облради наголосив, що евакуація мирних жителів постійно продовжується. За словами Соболевського, щодня з Херсона виїжджає від 50 до 100 осіб.