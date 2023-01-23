Події

14:37 23.01.2023

Близько 60 тисяч людей залишається у Херсоні - заступник голови облради

1 хв читати

Близько 60 тисяч мирних мешканців продовжують залишатися на території Херсона, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Ми можемо говорити про 55-60 тисяч людей, якщо ми говоримо про Херсон. 320-330 тисяч [було] до початку війни (до 24 лютого 2022 року - ІФ-У)", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Водночас заступник голови облради наголосив, що евакуація мирних жителів постійно продовжується. За словами Соболевського, щодня з Херсона виїжджає від 50 до 100 осіб.

Теги: #херсон #населення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 22.01.2023
У деокупованій Снігурівській громаді облаштували об'їзд зруйнованого окупантами мосту через канал на дорозі до Херсона – голова МВА

У деокупованій Снігурівській громаді облаштували об'їзд зруйнованого окупантами мосту через канал на дорозі до Херсона – голова МВА

17:07 21.01.2023
У Херсоні провели масову евакуацію хворих на Львівщину - Козицький

У Херсоні провели масову евакуацію хворих на Львівщину - Козицький

16:25 19.01.2023
Центр Херсона знову під атакою російських окупантів – голова ОВА

Центр Херсона знову під атакою російських окупантів – голова ОВА

16:05 19.01.2023
Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

15:06 19.01.2023
Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

19:07 18.01.2023
"Нова пошта" планує до лютого довести кількість відділень у Херсоні до десяти

"Нова пошта" планує до лютого довести кількість відділень у Херсоні до десяти

10:19 17.01.2023
СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

12:41 16.01.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

10:42 16.01.2023
Російські окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні – К.Тимошенко

Російські окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні – К.Тимошенко

07:20 16.01.2023
У результаті обстрілу пошкоджено приміщення Червоного Хреста України в Херсоні

У результаті обстрілу пошкоджено приміщення Червоного Хреста України в Херсоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року - Кулеба

Нардеп Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову "Нафтогазу" Коболєва

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

ОСТАННЄ

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - мер

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Підтримка вступу до НАТО сягнула історичного максимуму – 86%.

Заступник голови Херсонської облради підтвердив інформацію про намір російських окупантів закрити лікарні

Президентом ПАРЄ обрано Кокса - нардеп

Заарештовано два літаки російського власника вартістю 10 млн євро – прокуратура

Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту - Шкарлет

Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав запровадити санкції проти "Росатому", ракетної та безпілотної промисловості РФ

Глава МЗС Франції впевнена, що Рада ЄС погодить черговий пакет військової допомоги Україні у EUR500 млн

В Україні заочно судитимуть "сенаторку Криму", яка підтримувала агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА