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10:31 23.01.2023

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

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Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Весна та початок літа 2023 року стануть вирішальними для перебігу війни РФ проти України. Якщо великий наступ Росії, який запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi, повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на донецькому та луганському напрямах", - розповів Скібіцький.

За його словами, на Донецьку та Луганську область чекають важкі вирішальні бої, тоді як новий напад росіян на Київ із Білорусі малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

Теги: #прогноз #війна #розвідка

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