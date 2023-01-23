Події

10:12 23.01.2023

СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватись у Сумську ОВА

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СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватись у Сумську ОВА

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого агента, який мав намір влаштуватися на роботу до Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

У повідомленні української спецслужби на сайті відомства в понеділок значиться, що в результаті багатоетапної спецоперації в Сумах затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської ОВА.

"У разі успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ. Отримані відомості планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів", - зазначається в повідомленні.

Проте співробітники СБУ завадили цим намірам та викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали біля будівлі ОВА.

"За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувало перед початком повномасштабного вторгнення. Зловмисник погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду", - зазначають у спецслужбі.

За інформацією СБУ, після повномасштабного російського вторгнення зловмисник за вказівкою російської спецслужби розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону, а також збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх сімей.

"Щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, окупанти розраховувались за його "послуги" криптовалютою", - уточнюється в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з підтвердженнями розвідувально-підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #сумська #агент_рф

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