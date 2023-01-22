Італія може поставити SAMP-T Словаччині, яка натомість відправить в Україну Patriot - ЗМІ

Італія може відправити зенітно-ракетний комплекс SAMP-T Словаччині, яка передасть Україні Patriot, повідомляє італійська Corriere della Sera.

За даними видання, Італія може поставити до Словаччини сучасну ЗРК SAMP-T. Братислава направить Patriot до Німеччини, де українські захисники навчатимуться користуватися нею, перш ніж комплекс буде доставлений в Україну.

Глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто дипломатично прокоментував питання про постачання зенітного комплексу SAMP-T для ЗС України: "не всі можуть робити все, але разом вони можуть багато зробити".

"Італія надішле більше допомоги, коли буде схвалено шостий пакет. Вже є п'ять. Скажімо, і Україна, та інші країни задоволені допомогою, яку Італія надала й надалі надаватиме. Зміст, як ви знаєте, тримається в таємниці", – сказав Крозетто.