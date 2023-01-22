Події

18:25 22.01.2023

Упродовж доби ворог завдав п’ять авіаційних та один ракетний удар – Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Упродовж доби ворог завдав п’ять авіаційних та один ракетний удар – Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних ударів по позиціях українських військових та 1 ракетний удар по критичній інфраструктурі в Запорізькій області, а також понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступу на бахмутському напрямку. Також ворог веде наступальні дії на запорізькому, авдіївському та лиманському напрямках, але безуспішно. На куп'янському, новопавлівському та херсонському напрямках окупанти ведуть оборону.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Зазначається, що ворог продовжує зазнавати втрат. Відомо, що "у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями".

Уточнюється кількість ліквідованих окупантів.

Протягом доби авіація ЗС України завдала 3 удари по районах зосередження особового складу ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 22.01.2023
Ювенальні прокурори: понад 914 дітей дістали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Ювенальні прокурори: понад 914 дітей дістали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

08:43 22.01.2023
За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

07:09 22.01.2023
За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

07:03 22.01.2023
ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

19:00 21.01.2023
Російські окупанти за добу здійснили 26 авіаційних ударів і 15 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за добу здійснили 26 авіаційних ударів і 15 обстрілів із РСЗВ

08:58 21.01.2023
Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

07:35 21.01.2023
Окупанти переобладнують дитячі садки під польові госпіталі через велику кількість поранених

Окупанти переобладнують дитячі садки під польові госпіталі через велику кількість поранених

07:23 21.01.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 13 населених пунктів Луганської та Донецької областей

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 13 населених пунктів Луганської та Донецької областей

18:43 20.01.2023
Окупанти посилили режимні заходи в Запорізькій області та проводять мобілізацію в Луганській – Генштаб ЗСУ

Окупанти посилили режимні заходи в Запорізькій області та проводять мобілізацію в Луганській – Генштаб ЗСУ

18:28 20.01.2023
Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну - ЗМІ

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $400 тис. хабаря - САП

ОСТАННЄ

Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

У будинку Байдена виявлено нові секретні документи допрезидентського періоду - адвокат

ФРН може передати Україні 19 танків Leopard2, які використовує для навчань - ЗМІ

Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

У деокупованій Снігурівській громаді облаштували об'їзд зруйнованого окупантами мосту через канал на дорозі до Херсона – голова МВА

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну - ЗМІ

Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, після чого його тіло було викинуто з машини

У Полтавській області в неділю пройдуть навчальні стрільби, в ОВА закликають громадян зберігати спокій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА