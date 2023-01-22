Упродовж доби ворог завдав п’ять авіаційних та один ракетний удар – Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних ударів по позиціях українських військових та 1 ракетний удар по критичній інфраструктурі в Запорізькій області, а також понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступу на бахмутському напрямку. Також ворог веде наступальні дії на запорізькому, авдіївському та лиманському напрямках, але безуспішно. На куп'янському, новопавлівському та херсонському напрямках окупанти ведуть оборону.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Зазначається, що ворог продовжує зазнавати втрат. Відомо, що "у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями".

Уточнюється кількість ліквідованих окупантів.

Протягом доби авіація ЗС України завдала 3 удари по районах зосередження особового складу ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів.