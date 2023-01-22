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16:11 22.01.2023

У будинку Байдена виявлено нові секретні документи допрезидентського періоду - адвокат

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У будинку Байдена виявлено нові секретні документи допрезидентського періоду - адвокат

Слідчі американського Мін'юсту під час обшуку в будинку Джо Байдена в штаті Делавер виявили ще одну партію секретних матеріалів, повідомив адвокат президента США Боб Бауер.

"Міністерство юстиції вилучило матеріали, які воно визнало такими, що належать до сфери розслідування, зокрема шість предметів, що складаються з документів із засекреченими позначками", - йдеться в поширеній заяві адвоката.

Він зазначив, що частина матеріалів належить до періоду роботи Байдена в Сенаті, ще частина - до часу його перебування на посаді віцепрезидента.

Обшук тривав близько 12 годин, сам Байден і його дружина під час обшуку не були присутні, він проводився при представниках особистої юридичної команди Байдена і офісу адвоката Білого дому.

Скандал з секретними документами навколо президента розгорвся після того, як вони були виявлені спочатку в центрі дипломатії і глобальної взаємодії імені Байдена у Вашингтоні, а потім в особистому гаражі і резиденції президента. Вони належать до часу його перебування на посаді віцепрезидента. Це є грубим порушенням правил користування секретною документацією.

Раніше в неналежному зберіганні засекречених документів звинувачували колишнього президента США Дональда Трампа. Минулого року слідчі навіть провели обшук і знайшли партію секретних документів у його резиденції у Флориді. Опоненти Трампа, який висунув свою кандидатуру на посаду глави держави на виборах 2024 року, закликали як покарання позбавити його права надалі займати держпосади.

Впливові американські законодавці-республіканці звинуватили Мін'юст у використанні подвійних стандартів у підході до Байдена і Трампа. Під їхнім тиском генпрокурор США Меррік Гарланд призначив спецпрокурора Роберта Гера розслідувати справу, що стосується Байдена.

Теги: #обшук #документи #байден

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