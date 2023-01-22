Події

10:59 22.01.2023

Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

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Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

За минулу добу російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини, сам Херсон був обстріляний 13 разів, поранено 3 людини, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", – написав він у телеграм-каналі з посиланням на Херсонську ОВА.

Янушевич повідомив, що Херсон армія Росії обстріляла 13 разів. "Вели вогонь по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян", – уточнив він.

Голова ОВА також наголосив, що за минулу добу через російські обстріли 3 людини дістали поранень різного ступеня тяжкості.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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