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20:48 21.01.2023

Велика Британія передала вертоліт Sea King для ВМС України - Резніков

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Велика Британія передала вертоліт Sea King для ВМС України - Резніков

В Україну прибув вертоліт Westland WS-61 Sea King, переданий Великою Британією для Військово-морських сил Збройних сил України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні! Це потужне підкріплення для ВМС України. Наша співпраця буде розширюватися. Дякую міністру Воллесу. Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі!", - написав Резніков у твіттері.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує передати Україні три вертольоти Sea Kings, один із яких прибув на місце призначення наприкінці листопада. Крім того, 10 екіпажів пройшли відповідне навчання.

Sea King – транспортний гелікоптер, розроблений у другій половині ХХ століття для потреб ВМС США. Ця модель вертольота була і досі знаходиться на озброєнні у більш ніж 20 країн світу, серед яких США, Велика Британія, Австралія, Японія, Норвегія та ін.

У Британії гелікоптери Sea King раніше використовувалися Королівськими військово-повітряними силами та Королівським військово-морським флотом, проте їх було знято з озброєння у 2018 році.

 

 

 

Теги: #вертоліт #велика_британія

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