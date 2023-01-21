Чистий відтік населення з України за третій тиждень року скоротився до 12 тис.

Чистий відтік з України в неділю після завершення новорічних та різдвяних свят скоротився до 12 тис. осіб із 62 тис. за другий тиждень, повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 14 до 20 січня скоротився, порівняно з попереднім тижнем, з 284 тис. до 242 тис. осіб, тоді як на в'їзд зріс з 222 тис. до 230 тис.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, зросла в третій тиждень року зі 112 тис. до 118 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – з 414 до 494.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів значне скорочення чистого відтоку з України – до 11 тис. із 51 тис. осіб тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі скоротився зі 194 тис. осіб до 157 тис., тоді як зворотний потік із Польщі в Україну зріс із 143 тис. до 146 тис. осіб.

Загалом від початку війни до Польщі з України прибуло 9,313 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 7,472 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд до України через західний кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий притік за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий притік становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Вперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня і сумарно становив 118 тис. осіб, а з урахуванням останнього тижня зріс до 131 тис. чоловік.

За даними УВКБ ООН на 10 січня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 17,409 млн осіб, з них до Польщі - 8,862 млн, Росії (дані не оновлюються з 3 жовтня) - 2,852 млн осіб. Угорщини – 2,046 млн осіб, Румунії – 1,803 млн осіб, Словаччини – 1,089 млн осіб, Молдови – 739,4 тис. осіб, Білорусі – 16,7 тис. осіб.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Дата з України зокрема в Польщу в Україну зокрема українці кількість автівок гумвантажівок, од. 20.січня 36 23 30 27 17 97 19.січня 29 18 25 22 15 43 18.січня 32 19 30 27 17 83 17.січня 34 21 34 31 18 63 16.січня 35 23 37 34 17 54 15.січня 37 24 39 36 17 80 14.січня 39 25 35 32 17 74 13.січня 39 24 37 34 18 87 12.січня 42 27 36 32 19 79 11.січня 45 28 35 32 18 55 10.січня 41 26 32 28 17 53 09.січня 44 29 33 29 16 43 08.січня 40 26 27 25 13 54 07.січня 33 22 22 20 11 43

Дані: Держприкордонслужба