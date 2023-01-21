У Херсоні провели масову евакуацію хворих на Львівщину - Козицький

У Херсоні в суботу, 21 січня, провели наймасовішу медичну евакуацію хворих із медичних закладів у Львівську область, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг. Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він також подякував організації "Лікарі без кордонів" за супровід пацієнтів з Херсона до Львівської області.

Козицький уточнив, що до евакуації було залучено 26 карет швидкої допомоги. Всі евакуйовані в безпеці і отримують необхідну допомогу.