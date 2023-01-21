Події

17:07 21.01.2023

У Херсоні провели масову евакуацію хворих на Львівщину - Козицький

1 хв читати
У Херсоні провели масову евакуацію хворих на Львівщину - Козицький

У Херсоні в суботу, 21 січня, провели наймасовішу медичну евакуацію хворих із медичних закладів у Львівську область, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг. Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він також подякував організації "Лікарі без кордонів" за супровід пацієнтів з Херсона до Львівської області.

Козицький уточнив, що до евакуації було залучено 26 карет швидкої допомоги. Всі евакуйовані в безпеці і отримують необхідну допомогу.

Теги: #херсон #евакуація #пацієнти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 19.01.2023
Центр Херсона знову під атакою російських окупантів – голова ОВА

Центр Херсона знову під атакою російських окупантів – голова ОВА

16:05 19.01.2023
Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

15:06 19.01.2023
Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

19:07 18.01.2023
"Нова пошта" планує до лютого довести кількість відділень у Херсоні до десяти

"Нова пошта" планує до лютого довести кількість відділень у Херсоні до десяти

10:19 17.01.2023
СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

12:41 16.01.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

10:42 16.01.2023
Російські окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні – К.Тимошенко

Російські окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні – К.Тимошенко

07:20 16.01.2023
У результаті обстрілу пошкоджено приміщення Червоного Хреста України в Херсоні

У результаті обстрілу пошкоджено приміщення Червоного Хреста України в Херсоні

22:16 15.01.2023
У результаті обстрілу пошкоджено приміщення Червоного Хреста України в Херсоні

У результаті обстрілу пошкоджено приміщення Червоного Хреста України в Херсоні

19:13 15.01.2023
Росіяни обстріляли будівлю Червоного Хреста в Херсоні, виникла серйозна пожежа

Росіяни обстріляли будівлю Червоного Хреста в Херсоні, виникла серйозна пожежа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Напад Росії на Україну став стимулом для понад 50% українців переосмислити радянське минуле - опитування

Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину негайно передати Україні танки "Леопард"

Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

Україна задоволена результатами "Рамштайна", не всю допомогу озвучили публічно - Резніков

Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

ОСТАННЄ

Більшість українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані з РФ, СРСР та Російською імперією

Напад Росії на Україну став стимулом для понад 50% українців переосмислити радянське минуле - опитування

У правоохоронців немає сумнівів, що посадові, юридичні та фізичні особи Ірану причетні до виробництва та постачання дронів до РФ - Офіс генпрокурора

Під час обстрілу прикордоння в Сумській області поранений юнак

Окупанти обстріляли прикордонне с.Студенок Сумської області

Кріс Гіпкінс змінить Джасінду Ардерн на посаді прем'єра Нової Зеландії

У Києві прощаються із загиблими в авіакатастрофі в Броварах

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в Деснянському районі Києва

У Чехії спростували інформацію про передання Україні танків "Леопард"

Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину негайно передати Україні танки "Леопард"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА