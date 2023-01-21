Події

16:09 21.01.2023

Окупанти обстріляли прикордонне с.Студенок Сумської області

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Окупанти обстріляли прикордонне с.Студенок Сумської області

Російські окупанти здійснили мінометний обстріл околиць с. Студенок Шосткинського району Сумської області в суботу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Із 12:50 до 13:10 надійшла інформація про 10 парафій, імовірно з 120-мм міномета, в районі Студенка. Втрат серед особового складу і в техніці немає. Інформації про втрати серед місцевого населення або збитки цивільній інфраструктурі не надходило", - йдеться в повідомленні.

Раніше в суботу окупанти обстріляли район прикордонного с. Бачівськ у Сумській області, без втрат.

Теги: #обстріл #сумська_область

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