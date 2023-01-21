Кріс Гіпкінс змінить Джасінду Ардерн на посаді прем'єра Нової Зеландії

Міністр освіти Нової Зеландії Кріс Гіпкінс, ймовірно, змінить на посаді прем'єр-міністра Джасінду Ардерн, яка заявила про відставку цього тижня, передає в суботу NPR.

Гіпкінс став єдиним політиком, хто висунув свою кандидатуру на посаду прем'єра. Голосування в Лейбористській партії за його кандидатуру відбудеться в неділю, однак NPR зазначає, що це "лише формальність", і в найближчі дні проходитиме процедура передачі влади.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Ардерн оголосила 19 січня, що піде у відставку. Вона провела на цій посаді понад п'ять років.

Гіпкінсу 44 роки, він раніше також обіймав посаду міністра охорони здоров'я, і під час пандемії COVID-19 відповідав за заходи боротьби з поширенням вірусу в країні і загалом за антикризове управління у сфері охорони здоров'я в той період часу. На посаді прем'єра, як очікується, він проведе близько восьми місяців. Потім в Новій Зеландії відбудуться вибори.