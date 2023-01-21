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14:06 21.01.2023

Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину негайно передати Україні танки "Леопард"

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Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину негайно передати Україні танки "Леопард"

Міністри закордонних справ трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - закликали Німеччину невідкладно передати Україні танки власного виробництва.

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки "Леопард", - йдеться в спільній заяві міністрів, яку опублікував у Twitter глава естонського зовнішньополітичного відомства Урман Рейнсалу.

"Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні і швидко відновити мир в Європі. Німеччина як провідна європейська держава несе особливу відповідальність у цьому сенсі", - наголосили міністри.

Теги: #танки #балтія #leopard

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