Інтерфакс-Україна
Події
13:45 07.05.2025

До бойових підрозділів Нацгвардії надійшли танки серії Leopard

2 хв читати

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко повідомив про посилення бойових спроможностей НГУ, що отримала сучасну бронетехніку.

"Національна гвардія України продовжує зміцнювати свої бойові спроможності для ефективної протидії збройній агресії. Нещодавно до бойових підрозділів НГУ надійшли танки серії Leopard, передані завдяки підтримці міжнародних партнерів та військово-політичного керівництва держави. Зокрема, гвардійці отримали танки Leopard 1A5 та Leopard 2A4, які вже довели свою ефективність у бойових умовах", - написав він у Facebook.

Півненко зазначив, що Leopard 2A4 оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall Rh-120 L44, двома кулеметами MG3 калібру 7,62 мм, дизельним двигуном потужністю 1500 к.с., а також сучасною системою керування вогнем EMES-15 із тепловізійним каналом та лазерним далекоміром. Завдяки цьому Leopard 2 здатен точно вражати цілі вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

За його словами, танк демонструє відмінну прохідність: долає нахили до 30°, вертикальні перешкоди до 1,1 м, рови шириною до 3 м і водні перешкоди до 1,2 м (до 4 м зі шноркелем). Броньовий захист Leopard 2 дозволяє ефективно протистояти сучасним загрозам, включаючи протитанкові ракети та дрони-камікадзе.

Leopard 1A5, у свою чергу, як зазначив Півненко, є модернізованим варіантом із гарматою 105 мм, оновленими прицільними комплексами та покращеною ергономікою для екіпажу. Звичайно, зараз з урахуванням реалій на полі бою, мова не йде про безпосередню роль танків у залученні до бойових порядків підрозділів першого ешелону.

Водночас військовослужбовці НГУ проходять інтенсивну підготовку для ефективного використання цієї техніки, у тому числі за кордоном.

"Ми адаптуємо нові зразки озброєння до умов ведення бойових дій на сході та півдні України, з урахуванням сучасних викликів — таких як масове застосування FPV-дронів. Тут в першу чергу мова йде про комплексну роботу аеророзвідки, наших підрозділів РЕР і РЕБ, характеру місцевості й бойових дій й умов місцевості на конкретному напрямку", - написав командувач НГУ.

Він також висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу у формуванні сучасного, боєздатного війська і підкреслив, що НГУ залишається "надійною частиною системи оборони України, готовою до рішучих дій проти ворога".

Теги: #нгу #leopard

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 07.05.2025
На покровському напрямку "Спартан" зірвав плани ворога підібратися до українських позицій водоймою

На покровському напрямку "Спартан" зірвав плани ворога підібратися до українських позицій водоймою

12:29 26.03.2025
Зеленський привітав військовослужбовців НГУ з професійним святом та нагородив їх

Зеленський привітав військовослужбовців НГУ з професійним святом та нагородив їх

13:34 24.03.2025
Національна гвардія України та Укрпошта презентували марку з нагоди 11-річчя НГУ

Національна гвардія України та Укрпошта презентували марку з нагоди 11-річчя НГУ

12:37 24.03.2025
Заступник командувача Нацгвардії: Наші тренування спрямовані на безпеку країни

Заступник командувача Нацгвардії: Наші тренування спрямовані на безпеку країни

09:29 17.12.2024
Німеччина поставить Литві 44 танки Leopard - литовське Міноборони

Німеччина поставить Литві 44 танки Leopard - литовське Міноборони

19:18 29.07.2024
Данія та Німеччина передали Україні ще вісім танків Leopard 1A5

Данія та Німеччина передали Україні ще вісім танків Leopard 1A5

12:35 18.10.2023
Міноборони України прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard

Міноборони України прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard

19:36 02.10.2023
Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard

Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard

ВАЖЛИВЕ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

ОСТАННЄ

Президент Євроюсту: ми готові інтегрувати напрацювання ICPA в трибунал по агресії

Зеленський призначив стипендії видатним діячам науки - указ

Заступник глави Офісу президента Мудра: модель трибуналу по агресії неідеальна, але є практичним рішенням задля відповідальності РФ

МЗС: Україна намагатиметься стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

На Закарпатті викрито кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА