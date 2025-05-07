До бойових підрозділів Нацгвардії надійшли танки серії Leopard

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко повідомив про посилення бойових спроможностей НГУ, що отримала сучасну бронетехніку.

"Національна гвардія України продовжує зміцнювати свої бойові спроможності для ефективної протидії збройній агресії. Нещодавно до бойових підрозділів НГУ надійшли танки серії Leopard, передані завдяки підтримці міжнародних партнерів та військово-політичного керівництва держави. Зокрема, гвардійці отримали танки Leopard 1A5 та Leopard 2A4, які вже довели свою ефективність у бойових умовах", - написав він у Facebook.

Півненко зазначив, що Leopard 2A4 оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall Rh-120 L44, двома кулеметами MG3 калібру 7,62 мм, дизельним двигуном потужністю 1500 к.с., а також сучасною системою керування вогнем EMES-15 із тепловізійним каналом та лазерним далекоміром. Завдяки цьому Leopard 2 здатен точно вражати цілі вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

За його словами, танк демонструє відмінну прохідність: долає нахили до 30°, вертикальні перешкоди до 1,1 м, рови шириною до 3 м і водні перешкоди до 1,2 м (до 4 м зі шноркелем). Броньовий захист Leopard 2 дозволяє ефективно протистояти сучасним загрозам, включаючи протитанкові ракети та дрони-камікадзе.

Leopard 1A5, у свою чергу, як зазначив Півненко, є модернізованим варіантом із гарматою 105 мм, оновленими прицільними комплексами та покращеною ергономікою для екіпажу. Звичайно, зараз з урахуванням реалій на полі бою, мова не йде про безпосередню роль танків у залученні до бойових порядків підрозділів першого ешелону.

Водночас військовослужбовці НГУ проходять інтенсивну підготовку для ефективного використання цієї техніки, у тому числі за кордоном.

"Ми адаптуємо нові зразки озброєння до умов ведення бойових дій на сході та півдні України, з урахуванням сучасних викликів — таких як масове застосування FPV-дронів. Тут в першу чергу мова йде про комплексну роботу аеророзвідки, наших підрозділів РЕР і РЕБ, характеру місцевості й бойових дій й умов місцевості на конкретному напрямку", - написав командувач НГУ.

Він також висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу у формуванні сучасного, боєздатного війська і підкреслив, що НГУ залишається "надійною частиною системи оборони України, готовою до рішучих дій проти ворога".