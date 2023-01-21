Події

12:48 21.01.2023

У Львівській області 83 населених пункти повністю або частково залишилися без світла через негоду

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У Львівській області 83 населених пункти повністю або частково залишилися без світла через негоду

Через снігопади у Львівській області станом на 12:00 суботи без електропостачання залишилися 30 населених пунктів повністю і 53 - частково, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Найбільше - на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки.

Теги: #негода #знеструмлення #львівська_область

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