Окупанти обстріляли околиці прикордонного Бачівська Сумської області

Російські окупанти здійснили мінометний обстріл околиць с.Бачівськ Шосткинського району Сумської області в суботу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"З 11:10 до 11:25 надійшла інформація про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Бачівськ. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.