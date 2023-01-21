Події

12:41 21.01.2023

Окупанти обстріляли околиці прикордонного Бачівська Сумської області

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Російські окупанти здійснили мінометний обстріл околиць с.Бачівськ Шосткинського району Сумської області в суботу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"З 11:10 до 11:25 надійшла інформація про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Бачівськ. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Теги: #обстріл #сумська_область

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