У Полтаві судитимуть депутата облради за недостовірні дані у декларації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у Полтаві обвинуватила депутата обласної ради у внесенні недостовірних відомостей до декларації, повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"20 січня за матеріалами НАЗК прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата Полтавської обласної ради у навмисному внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат не відзначив статутний капітал у понад 2 млн грн ТОВ "Міт Магнат", незважаючи на те, що він є єдиним засновником цього підприємства.

Крім того, він не вказав доходи від діяльності на підприємстві і не відбив свої фінансові зобов'язання (борги) за отриманими в попередні роки позиками та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.