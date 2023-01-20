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22:03 20.01.2023

Франція передала 181 генератор Харкову у рамках гуманітарної місії

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Франція передала 181 генератор Харкову у рамках гуманітарної місії

Франція передала 181 генератор Харкову в рамках гуманітарної місії, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

"Французька делегація приїхала до Харкова з гуманітарною місією, в рамках якої передала місту 181 генератор, придбаний коштом французьких приватних підприємців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мер міста Ігор Терехов у п'ятницю, 20 січня, зустрівся з тимчасовим повіреним у справах посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом щоб подякувати французькому народу за активну підтримку протягом усієї війни.

"Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. За останні 11 місяців ви відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста, а тепер робите значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто", - зазначив Терехов.

Повідомляється, що частину генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.

 

 

 

Теги: #харків #франція #генератори

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