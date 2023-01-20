Події

20:55 20.01.2023

Резніков за результатами Ramstein-8: Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів, зло буде переможене

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Резніков за результатами Ramstein-8: Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів, зло буде переможене

Міністр оборони України Олексій Резніков після завершення засідання Контактної групи з оборони України у форматі Ramstein у Німеччині заявив, що українська армія отримає більше зброї, боєприпасів і зло буде переможене.

"Восьма зустріч на авіабазі Ramstein завершилася. Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ підтримує Україну та аплодує відважним українським солдатам та нашому мужньому народу. Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів. Ми переможемо. Зло буде переможене", - написав він у твіттері.

 

Теги: #допомога #зброя #ramstein

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