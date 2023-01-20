Події

20:52 20.01.2023

Раді пропонують уточнити підстави позбавлення діячів культури почесних звань

1 хв читати
Раді пропонують уточнити підстави позбавлення діячів культури почесних звань

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді уточнити підстави для позбавлення почесних звань діячів культури, зокрема представників Російської Федерації.

Відповідний законопроєкт № 8374 (стосовно внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку визнання видатних заслуг у сфері культури) зареєстровано на сайті парламенту, але його текст наразі відсутній.

Водночас, співавтор законопроєкту – народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") на своїй сторінці у фейсбуці поінформувала, що цей документ передбачає підстави для позбавлення нагород як іноземних громадян, так і наших співвітчизників. Відповідно до законопроєкту, такими зможуть служити рішення суду про визнання їх винними у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину (у даному випадку за статтею "державна зрада") та застосування до подібних осіб санкцій відповідно до закону України "Про санкції".

Кравчук зазначила також, що разом із нагородою "горе-діячі" втратять і всі відповідні пільги.

"У нас і без вас, російські діячі "культури", є кому співати, грати в театрі та кіно, створювати справжнє мистецтво", – додала парламентар.

 

 

 

Теги: #культура #звання #підстави

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 06.01.2023
Титул культурних столиць Європи 2023 року носитимуть міста Елефсін, Тімішоара та Веспрем

Титул культурних столиць Європи 2023 року носитимуть міста Елефсін, Тімішоара та Веспрем

16:13 05.01.2023
В Україні через російську агресію постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури

В Україні через російську агресію постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури

20:01 20.12.2022
The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

The New York Times внесла книгу про культурну спадщину України до переліку найкращих арт-видань 2022 року

19:10 16.12.2022
Мінкультури затвердило рекомендації щодо створення та роботи центрів культурних послуг у територіальних громадах

Мінкультури затвердило рекомендації щодо створення та роботи центрів культурних послуг у територіальних громадах

06:53 13.12.2022
Досьє Одеси можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Досьє Одеси можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

11:21 07.12.2022
Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі

Олена Зеленська вважає за доцільне створення мережі Українських культурних центрів у світі

05:43 04.12.2022
Зеленський на відкритті виставки до 300-річчя Сковороди: Наша перемога стає силою нашої єдності

Зеленський на відкритті виставки до 300-річчя Сковороди: Наша перемога стає силою нашої єдності

21:12 02.12.2022
Зеленський: Сьогодні українці хочуть відновлювати свою культурно-історичну спадщину та ідентичність, які тривалий час були забуті через радянську владу

Зеленський: Сьогодні українці хочуть відновлювати свою культурно-історичну спадщину та ідентичність, які тривалий час були забуті через радянську владу

02:12 30.11.2022
Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

06:59 28.11.2022
Бельгія надасть 150 тис. євро допомоги для підтримки української культури

Бельгія надасть 150 тис. євро допомоги для підтримки української культури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: Це була битва, в якій сучасні українці знайшли нашу одвічну фортецю

Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

Зеленський та Ердоган висловилися за продовження зернової угоди та розширення її на інші порти України

Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Німеччина поставить Україні військову допомогу на EUR1 млрд

ОСТАННЄ

Франція передала 181 генератор Харкову у рамках гуманітарної місії

Резніков повідомив, що провів із головою Міноборони Німеччини відверту розмову щодо Leopard 2

"Укренерго" на 21 січня знизила денні ліміти щодо низки областей на 2,6-13,9%, суттєво збільшила нічні Івано-Франківській та Одеській областям

США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

Резніков за результатами Ramstein-8: Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів, зло буде переможене

Резников по результатам Ramstein-8: Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов, зло будет побеждено

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: Це була битва, в якій сучасні українці знайшли нашу одвічну фортецю

Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

АМКУ через суд наклав штраф за копіювання дизайну упаковки “Цитрамону”

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА