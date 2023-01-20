Раді пропонують уточнити підстави позбавлення діячів культури почесних звань

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді уточнити підстави для позбавлення почесних звань діячів культури, зокрема представників Російської Федерації.

Відповідний законопроєкт № 8374 (стосовно внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку визнання видатних заслуг у сфері культури) зареєстровано на сайті парламенту, але його текст наразі відсутній.

Водночас, співавтор законопроєкту – народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") на своїй сторінці у фейсбуці поінформувала, що цей документ передбачає підстави для позбавлення нагород як іноземних громадян, так і наших співвітчизників. Відповідно до законопроєкту, такими зможуть служити рішення суду про визнання їх винними у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину (у даному випадку за статтею "державна зрада") та застосування до подібних осіб санкцій відповідно до закону України "Про санкції".

Кравчук зазначила також, що разом із нагородою "горе-діячі" втратять і всі відповідні пільги.

"У нас і без вас, російські діячі "культури", є кому співати, грати в театрі та кіно, створювати справжнє мистецтво", – додала парламентар.