Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

Сенатори Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем (Республіканська партія), Річард Блюменталь та Шелдон Вайтгаус (Демократична партія), які перебувають з візитом у Києві, закликали союзників забезпечити Україну необхідним для протистояння російській агресії озброєнням, зокрема танками та ракетними комплексами далекого радіусу ураження ATACMS.

Виступаючи у п'ятницю ввечері на пресконференції у Києві, американські сенатори підтвердили непохитну двопартійну підтримку народу України з боку США у боротьбі за свободу та закликали забезпечити українські війська всім необхідним для перемоги озброєнням.

"Я говорю німцям, будь ласка, відправте танки Україні. Їм потрібні танки. Це у ваших інтересах, щоб Путін програв. Адміністрації Байдена я кажу: надайте танки Україні, щоб інші країни брали з нас приклад", - сказав сенатор Грем.

За його словами, повернувшись до Вашингтона, вони докладуть зусиль для визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією.

Грем також запевнив, що сенатори працюватимуть над посиленням військової та фінансової підтримки України: "Це означає більше систем Patriot, більше танків, систем ATACMS", - сказав він.

У свою чергу Блюменталь наголосив, що потрібно припинити "розбірки про те, хто і коли дає танки, і відправити все, що потрібно". "Чи це танки, чи ATACMS, чи літаки. Все, що потрібно для досягнення мети, має бути надано. І це терміново, тому що час грає не на нашу користь", - закликав сенатор.

Також він наголосив, що росіяни не зупиняються, зміцнюють війська та перегруповуються, щоб атакувати Україну з новою силою.

Блюменталь зазначив, що "зараз відбувається переломний момент", назвавши це "часом максимальної небезпеки та величезних можливостей". "РФ перебуває на межі контратаки. І це можливість для США запобігти контратаці та дати можливість Україні перемогти. Саме перемогти - це єдина альтернатива. І американським виборам я хочу заявити: сьогодні це Україна, завтра буде Америка, якщо ми не зупинимо Путіна", - заявив він.

Сенатор висловили впевненість, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться і рухатиметься далі і може надалі напасти на країну-члена НАТО.

"Ми не можемо відправити свої війська в Україну, але ми зобов'язані надати все необхідне озброєння, яке ми надали б своїм солдатам тут", - наголосив Блюменталь.

Також сенатори заявили, що вони докладатимуть зусиль, щоб за американськими законами Росія була визнана як держава-спонсор тероризму.

"Ми допомагатимемо МКС висунути обвинувачення щодо тих, хто вчинив злочини проти України", - сказав Грем.