Події

19:16 20.01.2023

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії в Україні

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Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії в Україні

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії в Україні та привітав їх із початком дипломатичної місії.

"Посли Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії приступають до дипломатичної місії в Україні. Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярним масованим ракетним обстрілом державою-терористом. Цінуємо вашу солідарність", - написав Зеленський у телеграмі в п'ятницю.

Повідомлення проілюстроване відеозаписом церемонії вручення послами вірчих грамот главі Української держави.

 

 

 

Теги: #президент #посли

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