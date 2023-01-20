Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії в Україні та привітав їх із початком дипломатичної місії.

"Посли Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії приступають до дипломатичної місії в Україні. Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярним масованим ракетним обстрілом державою-терористом. Цінуємо вашу солідарність", - написав Зеленський у телеграмі в п'ятницю.

Повідомлення проілюстроване відеозаписом церемонії вручення послами вірчих грамот главі Української держави.