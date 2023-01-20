Окупанти посилили режимні заходи в Запорізькій області та проводять мобілізацію в Луганській – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, зокрема заборонили перетинати блокпости навколо м. Мелітополя з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у незаконній окупаційній комендатурі після надання своїх персональних даних.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України, також триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області.

"У окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема і за рахунок співробітників так званого МНС", - йдеться у повідомленні.