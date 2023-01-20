Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження російських окупантів та трьох – по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники та артилеристи за той самий період завдали ударів по пункту управління, двох районах зосередження окупантів та складу їхніх боєприпасів.