Події

18:28 20.01.2023

Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження російських окупантів та трьох – по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники та артилеристи за той самий період завдали ударів по пункту управління, двох районах зосередження окупантів та складу їхніх боєприпасів.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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