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18:26 20.01.2023

Окупанти завдали за добу 12 авіаударів по Україні й намагаються наступати на бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали за добу 12 авіаударів по Україні й намагаються наступати на бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

 Російські окупанти завдали протягом доби двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Краматорська Донецької області та 12 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по Нікополю Дніпропетровської області.

"Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках, збільшує інтенсивність застосування авіації. На куп'янському, лиманському, новопавлівському та херсонському напрямках веде оборону", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено. Білорусь продовжує надавати підтримку російській агресії: крім спільних навчань із РФ, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Ворог не припиняє обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Від вогню противника постраждали, зокрема, райони смт Дворічна та м. Куп'янськ Харківської області, міст Соледар, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, смт Антонівка Херсонської області та м. Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

"Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні", - зазначили в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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