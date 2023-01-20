Зеленський: Коаліція може зробити танковий "Рамштайн", а потім – "Рамштайн" F-16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в силах учасників коаліції партнерів України "зробити танковий "Рамштайн".

"Не торгуватися щодо тієї чи іншої кількості танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло", - сказав він у п'ятницю, виступаючи через відеозв'язок на зустрічі міністрів оборони партнерів України в Рамштайні.

"І ми також розраховуємо, що ваші наступні зустрічі увійдуть в історію як "Рамштайн" F-16 і ракет дальнього радіусу дії. Це у ваших силах – гарантувати таку артилерію й таку ППО, які розіб'ють терор", - наголосив він.

"Я звертаюся до вас не як до завскладів, а як до міністрів оборони. Оборони всього того, що робить наш із вами світ вільним. Я звертаюся до вас, до тих, хто служить цінностям свободи і хто пам'ятає, про який світ мріяли ваші батьки ", – сказав також Зеленський.

За його словами, "зараз час захистити ці мрії, це майбутнє. Я впевнений, що ви не хочете допускати існування таких порядків у світі, коли правитиме ненависть. Ви не хотіли б такого світу для своїх дітей. Але саме таких порядків у світі Росія прагне для нас. Не лише для України, а й для всього світу". Росія хоче, щоби можна було знищувати нації. І в Москві відкрито про це говорять.

"Росія хоче знищити закон і загальнолюдські цінності. Росія концентрує сили – останні сили, щоб спробувати довести всім, ніби ненависть може бути сильнішою, ніж світ. Маємо діяти швидко, як батько чи мати, які рятують дитину. Як син чи донька, які відчувають, що батьки потребують негайної допомоги", – заявив він.