Росіянка, яка проживає в Україні, в соцмережах виправдовувала збройну агресію РФ

Правоохоронці повідомили про підозру громадянці РФ, яка, проживаючи на території України, поширювала в соцмережах інформацію з виправданням збройної агресії Росії, повідомляє прокуратура Київської області.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури громадянці РФ повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у п'ятницю.

За даними слідства, підозрювана, яка останні роки проживає на території України, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування збройної агресії РФ.

"Жінка представляла збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт, глорифікувала представників окупаційної адміністрації Російської Федерації та поширювала пропагандистські сюжети російських телеканалів", - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.