Прогноз погоди на вихідні 21–22 січня: цього року без хрещенських морозів

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні буде незвично теплою для цієї пори року, місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

Погода в суботу 21 січня

У суботу температура повітря на заході країни та в Харківській області становитиме близько 0 °С, на Донеччині та Луганщині — +2…+4 °С, на Житомирщині та Сумщині — +3…+5 °С. На півдні та в Криму повітря прогріється до +11…+13 °С, у решті регіонів України — до +5…+8 °С. Уночі в більшості регіонів термометри покажуть близько 0 °С, лише в Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях можливі невеликі морози до -4 °С.

Мешканцям усього західного регіону, а також Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, виходячи з дому в суботу, варто захопити з собою парасольки — можливі дощі з мокрим снігом. У решті областей країни очікується мінлива хмарність без опадів.

Погода в неділю 22 січня

У неділю в усіх регіонах України буде трохи прохолодніше, ніж у суботу. На заході країни, а також у Луганській, Донецькій, Сумській, Рівненській та Харківській областях температура повітря становитиме близько 0 °С удень і до -2…-4 °С — уночі. На півдні повітря прогріється до +6…+7 °С (у Криму — до +11 °С), у решті регіонів — до +4…+5 °С.

На більшій частині території України буде хмарно, без опадів. Невеликі дощі зі снігом очікуються лише на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, а також у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Погода в понеділок 23 січня

Новий тиждень розпочнеться без опадів — по всій території України буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості областей температура повітря становитиме близько 0 °С. На Закарпатті, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6 °С. І лише на Донеччині погода на початку тижня трохи нагадуватиме про зиму — тут очікується до -3 °С.

Уночі в більшості регіонів країни термометри покажуть близько 0 °С, невеликі морози до -4 °С очікуються лише у північних та східних областях.

Народні прикмети та вірування

За спостереженнями наших предків, ясний день на Омеляна, 21 січня, віщував спекотне сонячне літо. Південний вітер та запітнілі вікна вважалися ознаками швидкого потепління.

На Пилипа, 22 січня, уважно спостерігали за птахами. Якщо ворони і галки ходили по землі, чекали на відлигу, а якщо сиділи на верхівках дерев, готувалися до холодів.